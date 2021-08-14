В Новосибирске на левом берегу запустят новый автобус №94

В Новосибирске на левом берегу будет запущен автобус по новому маршруту. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске на левом берегу будет запущен автобус по новому маршруту. Транспорт будет курсировать от Площади Маркса до ЖК «Радуга Сибири». Ходить автобус начнет с понедельника 16 августа.

— Муниципальный маршрут регулярных перевозок по регулируемому тарифу № 94 «Метро «Площадь Маркса» — ЖК «Радуга Сибири» будет организован по следующему пути следования: площадь им. Карла Маркса, улица Титова, площадь им. Станиславского, улицы Титова, Бийская, Танкистов, Колхидская, Забалуева, Порт-Артурская, дорога до дома № 90 по улице Забалуева (в прямом и обратном направлениях), — сообщили в мэрии Новосибирска.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что с 1 августа в городе начал курсировать новый теплоход. Он проходит по маршруту: «Краснообск — Северо-Чемской жилмассив — Речной вокзал». Этот транспорт дает возможность жителям левого берега гораздо быстрее добираться до центра.

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