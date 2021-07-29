Теплоход из Краснообска в Новосибирск запустят с 1 августа

С 1 августа начнет курсировать новый теплоход. Фото: Андрей КОПАЛОВ

С 1 августа начнет курсировать новый теплоход. Он будет проходить по маршруту: «Краснообск — Северо-Чемской жилмассив — Речной вокзал».

— Теперь у жителей Кировского района будет возможность добраться в центр города гораздо быстрее. Время в пути от Северо-Чемского жилмассива до Речного вокзала составит 20-25 минут, речной транспорт вне конкуренции. В случае получения положительных отзывов у пассажиров, в 2022 году будет организована работа данного маршрута, — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин.

Стоимость такого проезда от Северо-Чемского жилмассива до Речного вокзала составит 50 рублей. Для тех, кто имеет единый социальный проездной билет или социальную карту, будут действовать льготы. Причаливает теплоход в районе улицы Саввы Кожевникова, 13 в СНТ «Смородинка».

Напомним, ранее КП-Новосибирск публиковала подробное расписание пригородных электричек в Новосибирске-2021 и ценник на билет. Как сообщается на сайте АО «Экспресс-пригород» уже с 8 июля расписание некоторых маршрутов было изменено.

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