Расписание электричек в Новосибирске — 2021: время отправления, цены на билеты

Электрички летом пользуются спросом у сибиряков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Июль в самом разгаре, а это значит, что дачников волнует расписание электричек в Новосибирске — 2021. Как сообщается на сайте АО «Экспресс-пригород» уже с 8 июля расписание некоторых маршрутов изменено. — В период с 14 по 20 июля поезд № 6364 сообщением Коченево — Новосибирск будет отправляться со станции Коченево в 19.24 (на 10 минут позже), прибывать на станцию Новосибирск-Главный в 20.35 (на 10 минут позже), — говорится на сайте.

«Комсомолка» публикует актуальное расписание электричек и ценник на билет.

НАПРАВЛЕНИЕ НОВОСИБИРСК —БЕРДСК

Расписание электричек Новосибирск-Бердск. Фото: скриншот

Цены на билеты:

— полный — 67 руб.

— льготный — 33,5 руб.

— детский — 17 руб.

— провоз животных — 16 руб.

— багаж — 52 руб.

Направление Новосибирск — Барабинск

Отметим, что до Барабинска прямых электричек нет. Поэтому сибирякам придется делать пересадку на другой станции.

Новосибирск-Главный — Чулымская: от вокзала она уезжает в 13.26, а прибывает на другую 15.50. Нужный поезд придет в 17.16 и уже в 19.40 вы будете в Барабинске.

Цены на билеты:

— полный — 52 руб.

— льготный — 26 руб.

— детский — 14 руб.

— провоз животных — 12 руб.

— багаж — 52 руб.

Направление Новосибирск-Главный — Тогучин

Новосибирск - Тогучин. Фото: скриншот

Цены на билеты:

— полный — 112 руб.

— льготный — 56 руб.

— детский — 28 руб.

— провоз животных — 28 руб.

— багаж — 78 руб.

Направление Новосибирск-Главный — Мошково

Новосибирск-Мошково. Фото: скриншот

Цены на билеты:

— полный — 86 руб.

— льготный — 43 руб.

— детский — 22 руб.

— провоз животных — 21 руб.

— багаж — 52 руб.

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