Расписание электричек в Новосибирске — 2021: время отправления, цены на билеты

Электрички летом пользуются спросом у сибиряков.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Июль в самом разгаре, а это значит, что дачников волнует расписание электричек в Новосибирске — 2021. Как сообщается на сайте АО «Экспресс-пригород» уже с 8 июля расписание некоторых маршрутов изменено. — В период с 14 по 20 июля поезд № 6364 сообщением Коченево — Новосибирск будет отправляться со станции Коченево в 19.24 (на 10 минут позже), прибывать на станцию Новосибирск-Главный в 20.35 (на 10 минут позже), — говорится на сайте.
«Комсомолка» публикует актуальное расписание электричек и ценник на билет.
НАПРАВЛЕНИЕ НОВОСИБИРСК —БЕРДСК
Расписание электричек Новосибирск-Бердск. Фото: скриншот
Цены на билеты:
— полный — 67 руб.
— льготный — 33,5 руб.
— детский — 17 руб.
— провоз животных — 16 руб.
— багаж — 52 руб.
Направление Новосибирск — Барабинск
Отметим, что до Барабинска прямых электричек нет. Поэтому сибирякам придется делать пересадку на другой станции.
Новосибирск-Главный — Чулымская: от вокзала она уезжает в 13.26, а прибывает на другую 15.50. Нужный поезд придет в 17.16 и уже в 19.40 вы будете в Барабинске.
Цены на билеты:
— полный — 52 руб.
— льготный — 26 руб.
— детский — 14 руб.
— провоз животных — 12 руб.
— багаж — 52 руб.
Направление Новосибирск-Главный — Тогучин
Новосибирск - Тогучин. Фото: скриншот
Цены на билеты:
— полный — 112 руб.
— льготный — 56 руб.
— детский — 28 руб.
— провоз животных — 28 руб.
— багаж — 78 руб.
Направление Новосибирск-Главный — Мошково
Новосибирск-Мошково. Фото: скриншот
Цены на билеты:
— полный — 86 руб.
— льготный — 43 руб.
— детский — 22 руб.
— провоз животных — 21 руб.
— багаж — 52 руб.
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