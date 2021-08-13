Уголовное дело экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца передано в суд

Следователи завершили расследование уголовного дело экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи завершили расследование уголовного дело экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца. Вместе с ним под суд пойдут также юрист Дмитрий Куклин, бывший руководитель по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александра Аверина. Их обвиняют в превышении должностных полномочий. Их уголовное дело также связно с делом экс-председателя совета директоров компании «Винап» Олега Ярового, которому предъявили обвинение в мошенничестве.

— По данным следствия, Олег Яровой при пособничестве Авериной и Куклина в 2017 году осуществил заведомо ложный донос о совершении своей знакомой мошенничества, а также организовал дачу ложных показаний на нее свидетелями. Ференец с 2017 по 2018 год, превышая свои должностные полномочия, получал сведения о собранных доказательствах и ходе расследования указанного уголовного дела, которые передавал Авериной. Также он вмешался в деятельность следователя путем дачи ему незаконных указаний о возбуждении уголовного дела, избрании в отношении местной жительницы меры пресечения в виде подписки о невыезде, и окончании расследования без проверки представленных обвиняемой доказательств, свидетельствующих о ее невиновности. Позже это уголовное дело прекращено в связи с отсутствием в действиях местной жительницы состава преступления, — сообщили в Следственном комитете России.

Против Ференца, Куклина, Авериной и двух свидетелей, давших ложные показания, обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям в превышении должностных полномочий; воспрепятствовании производству предварительного следствия; совершении заведомо ложного доноса о мошенничестве и даче заведомо ложных показаний. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Дело Ярового рассматривается судом в отдельном производстве.

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