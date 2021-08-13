В соцсетях появилось видео с места смертельного ДТП в Искитимском районе. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

В соцсетях появилось видео с места смертельного ДТП в Искитимском районе. Напомним, авария случилась в ночь на 13 августа: лишенный прав водитель «Жигулей» выехал на встречку и столкнулся с КамАЗом. 30-летний водитель легковушки скончался от полученных травм.

На кадрах ролика видно, что «Жигули» очень оказались очень серьезно повреждены после аварии. Машину буквально смяло и раздавило после столкновения. Грузовик, ожидаемо, пострадал не так сильно.

На месте аварии работали сотрудники ДПС. Все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Смотреть видеосюжет Видео страшной аварии под Искитимом, унесшей жизнь 30-летнего водителя, появилось в соцсетях

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