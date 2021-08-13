В Новосибирской области произошло смертельное ДТП: погиб мужчина

Легковушка от удара превратилась в груду метала. Фото: Госавтоинспекции Новосибирской области

Сегодня, в пятницу, 13 августа, в Искитимском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. На трассе столкнулись легковой и грузовой автомобиль.30-летний водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с со встречным автомобилем КамАЗ. Известно, что у сибиряка не было водительских прав.

— В ДТП погиб 30-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем. От удара он получил травмы не совместимые с жизнью, — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирской области.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Будут устанавливаться обстоятельства произошедшего.

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