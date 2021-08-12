В Новосибирске завершены поиски пропавшей 17-летней девочки в черных колготках

В Новосибирске завершились поиски 17-летней девочки в черных колготках.
В Новосибирске завершились поиски пропавшей 17-летней девочки в черных колготках. Об этом сообщили волонтеры сегодня, 12 августа.
— Девушка была найдена, жива, с ней все в порядке. Спасибо сем, кто помогал в поисках, — сообщили в поисково-спасательном отряде «Маяк».
Напомним, поиски девочки велись с 9 августа. В тот день, около десяти часов утра, она ушла из дома по улице Зорге и не вернулась. Все это время местонахождение девочки оставалось неизвестным.
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О ее местонахождении ничего неизвестно второй день (подробнее).
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