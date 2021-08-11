В Новосибирске пропала 17-летняя девочка в черных колготках

В Новосибирске ищут 17-летнюю девушку. Фото: предоставлено «Маяк»

В Кировском районе Новосибирска около десяти часов утра из дома по улице Зорге ушла 17-летняя Марина Божко. О ее местонахождении ничего неизвестно с 9 августа. Об этом сообщили в поисковом отряде «Маяк».

— Рост девочки 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы прямые, черные, крашенные, длинные, глаза голубые.

Она была одета в черное платье, черные колготки и белые кроссовки. С собой был розовый рюкзак, — рассказали в поисковом отряде «Маяк».

Всем, кому что-либо известно о том, где находится девочка, просьба сообщить по телефонам: 112 или на номер ПСО «Маяк» 8-951-393-0911.

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