В Новосибирске завершились поиски 16-летней девочки, которая 7 августа ушла в магазин и не вернулась. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске завершились поиски 16-летней девочки, которая ушла в магазин и не вернулась. Об этом сообщили в полиции.

— Девочка была найдена сотрудниками уголовного розыска. Сейчас с ней работают полицейские, все причины и обстоятельства безызвестного исчезновения сибирячки устанавливаются, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, поиски девочки велись с 7 августа. По словам поисковиков, обеспокоенная мать звонила ей, но звонки сбрасывались, а потом и вовсе телефон оказался не в сети. Раньше девочка из дома не уходила.

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