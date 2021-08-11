Стали известные подробности исчезновения 16-летней девочки, не вернувшейся с прогулки

Телефон подростка выключен со дня исчезновения. Фото: ПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области

Волонтеры рассказали детали исчезновения 16-летней Дарьи Дрофа, которая пропала 7 августа 2021 года. В тот день девочка пошла в магазин и не вернулась.

— Обеспокоенная мать звонила ей, но телефонные звонки сбрасывались, а потом и вовсе телефон оказался не в сети. Известно, что девочка очень сложно переносит переходный возраст. Есть определенная эмоциональная нестабильность. Родные и близкие очень переживают за то, где она, что с ней и почему она приняла такое решение, так как ранее из дома не уходила, — рассказала КП-Новосибирск руководитель новосибирского поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

Также известно, что причин не возвращаться домой в день исчезновения не было. По словам родных пропавшей, скандалов не было, они всегда осторожно и с трепетом к ней относились.

Напомним, о местонахождение девочки неизвестно уже четвертые сутки. Она пропала в Кировском районе города.

Если вам что-то известно о местонахождении подростка просим сообщить по номеру 112 или же 8 800 700-54-52.

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