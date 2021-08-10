«Кем себя возомнил?»: подростка-инвалида, которому Моргенштерн подарил коляску с премии Муз-ТВ, затравили в соцсетях

«На этом фото денег больше, чем в твоей жизни». Фото: www.instagram.com/dikii.official/

После того как популярный музыкант Алишер Моргенштерн сделал дорогой и очень нужный подарок парню-инвалиду из Новосибирска, на подростка обрушилась волна критики.

Напомним, Алишер снял на видео момент, как он дарит кресло, и опубликовал ролик в своем аккаунте в инстаграме. Такие же ролики появились и на страничке Тимура Андрюшина. Утром следующего дня эпатажный парень со страшным диагнозом «спинально-мышечная атрофия» проснулся знаменитым. Теперь о дружбе звезды и сибирского подростка знают миллионы людей. Раньше, когда Тимур рассказывал знакомым, что общается с Моргенштерном в соцсетях, ему мало кто верил. Но был еще случай, когда Алишер подарил сибиряку билет на свой концерт в Новосибирске, а в другой раз даже разрешил ему выйти на сцену во время своего выступления и зачитать свой рэп. Тимур гордо называет известного рэпера своим другом.

Правда, среди подписчиков самого Тимура нашлись и злопыхатели. Опубликованное в Инстаграме фото с Алишером и подписью «На этом фото денег больше, чем во всей твоей жизни» собрало много негативных комментариев.

— Это просто тупо и смешно, кем мальчик себя возомнил.

— Инвалиды будут завидовать.

— Как тебе на легендарной коляске катать? Чувствуешь нотку легендарности?

— Зато я ходить умею.

— Ты чего, инвалид, берега попутал? Иди в больничку, лечи свои корявые ноги и к психологу заодно зайди.

— Завидовать инвалиду? Понял.

Но нашлось много людей, кто заступился за Тимура, и высказал ему слова поддержки и уважения.

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