Виновника смертельной аварии с тремя грузовиками под Новосибирском отправили в колонию

Авария случилась в марте прошлого года на трассе Р-254 «Иртыш». Фото: ГУ МВД по НСО

Барабинский районный суд вынес приговор водители легковушки, устроившему массовое ДТП. Напомним, авария случилась в марте прошлого года на трассе Р-254 «Иртыш» и унесла жизни двоих человек.

— Двигаясь ночью по трассе водитель нарушил ПДД, допустил занос автомобиля, не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим навстречу грузовиком, в салоне которого был пассажир. Грузовик после столкновения также потерял управление, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя другими грузовиками, — сообщили в суде. — В результате своих преступных действий мужчина причинил по неосторожности тяжкие телесные повреждения водителю и пассажиру грузового автомобиля, а также тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть, — пассажиру своего автомобиля и водителю одного из других грузовиков.

Суд установил, что причиной аварии стало нарушение мужчиной правил дорожного движения. Несмотря на то, что сам автомобилист себя виновным не признал, суд назначил ему наказание в виде 4,5 лет в колонии-поселении и лишения прав на три года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Страшная авария под Новосибирском: один человек погиб, шестеро пострадали

Сейчас во всех обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.