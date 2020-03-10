Страшная авария под Новосибирском: один человек погиб, шестеро пострадали

10 Март 2020 2020-03-10T05:29:46+03:00

В аварии получили травмы семь человек, один из них погиб. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Во вторник, 10 марта, в 3 часа ночи под Новосибирском случилось страшное ДТП. На 1132-м км трассы Р-254 «Иртыш» в Барабинском районе столкнулись четыре автомобиля. Среди них — легковушка «Тойота Истима» и три грузовика.

— Водитель «Тойоты» ехал со стороны Омска в сторону Новосибирска выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем иностранного производства. Его марка устанавливается. В результате ДТП на месте погиб пассажир «Тойоты». Еще шесть человек, в том числе четыре пассажира легкового автомобиля и водители двух грузовиков, были доставлены в больницу, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

В пресс-службе ведомства уточнили, что на месте столкновения работают сотрудники полиции и областного ГАИ. Сейчас выясняют причины и обстоятельства аварии. Также устанавливается возраст погибшего и пострадавших.

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