В новосибирском минздраве назвали, сколько беременных привились от коронавируса

В минздраве назвали, сколько беременных привились от ковида.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области пять беременных женщин привились от коронавируса. Об этом КП-Новосибирск рассказали в министерстве здравоохранения по области.
— С 1 января 2021 года ковидом заболели 665 будущих женщин в положении. Ни одного случая смерти беременной женщины, заболевшей коронавирусом, в регионе не зарегистрировано, — уточнили КП-Новосибирск в минздраве.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что от коронавируса умер младенец. Ребенок неделю провел на аппарате ИВЛ. Об этом в соцсети рассказала мама малышки. В подтверждении своих слов она предоставила документ о смерти, где в графе причина смерти был указан коронавирус. В областном Минздраве смерть ребенка подтвердили, но уточнили, что точную причину смерти ребенка установит экспертиза.
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