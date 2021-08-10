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Происшествия10 августа 2021 8:41

Новосибирец, забивший до смерти пассажира такси за неприличный жест, избежал тюрьмы

Его приговорили к ограничению свободы, также он должен будет выплатить 300 тысяч рублей семье погибшего мужчины
Ульяна ДЖАНКОВАУльяна ДЖАНКОВА
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Новосибирцу, который убил пассажира такси за непристойный жест, лишили свободы условно.

Новосибирцу, который убил пассажира такси за непристойный жест, лишили свободы условно.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Калининский районный суд приговорил водителя, до смерти забившего пассажира такси за непристойный жест, к ограничению свободы сроком на год. Ему запрещено посещать массовые мероприятия, покидать квартиру он может в строго отведенное для этого время, нельзя уезжать из региона без предупреждения. Также новосибирец должен будет выплатить семье убитого мужчины 300 тысяч рублей.

Уголовное дело было рассмотрено 6 августа. Водителя признали виновным в «Причинении смерти по неосторожности». Приговор не вступил в законную силу.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что конфликт между двумя мужчинами произошел поздно вечером 5 декабря 2020 года на проезжей части около дома №14 по улице Богдана Хмельницкого. В тот вечер поссорились 38-летний пассажир такси и 31-летний водитель проезжающего рядом «Мерседеса». Мужчина, ехавший в такси, находясь в состоянии алкогольного опьянения, показал последнему непристойный жест. Водитель автомобиля, оскорбившись, стал поджимать такси к обочине. Потом он вышел из машины и начал избивать пассажира. В последствии тот от полученных травм умер, а водитель «Мерседеса» несколько дней прятался от полицейских на съемной квартиру родственников. Вскоре он сам пришел в отдел и во всем сознался.

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До этого он пытался скрыться от правосудия в квартире родственницы. (подробнее)

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