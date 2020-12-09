Новосибирец, который насмерть забил пассажира такси за неприличный жест, пришел к следователям с повинной

Правоохранители установили мужчину, который до смерти забил пассажира такси. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стало известно, от чьих рук погиб пассажир такси, которого забили до смерти. Правоохранители установили подозреваемого: он скрывался в квартире у родственников. А через два дня мужчина сам пришел к следователю СКР и признался в преступлении.

— По данным следствия, 5 декабря 2020 года около 22:30 на проезжей части около дома №14 по улице Богдана Хмельницкого произошел конфликт. Поссорились 38-летний пассажир такси и 31-летний водитель проезжающего рядом «Мерседеса». Мужчина, ехавший в такси, находясь в состоянии алкогольного опьянения, показал последнему непристойный жест. Водитель автомобиля, оскорбившись, стал поджимать такси к обочине. Потом он вышел из машины и начал наносить пассажиру такси удары руками и ногами по голове. Потерпевший скончался от черепно-мозговой травмы в машине «скорой помощи». После совершения преступления злоумышленник скрылся, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.

Сейчас следствие предъявило 31-летнему сибиряку обвинение. Мужчину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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