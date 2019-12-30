2019-12-30T11:24:44+03:00
Общество

«На улицу не ходить, закрыть форточки»: новосибирцы задыхаются от грязного воздуха

Опасность зафиксировали станции Cityair
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске над городом навис смог.В Новосибирске над городом навис смог.Фото: Ульяна ДЖАНКОВА
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В понедельник, 30 декабря, и без всякого экологического оборудования ощущается все «прелести» смога. В воздухе стоит запах выхлопных газов: людям трудно дышать.

Сервис мониторинга качества воздуха Cityair подтверждает, что в Новосибирске находится на улице не безопасно. Качество воздуха определяется по международной шкале AQI: от 1 (чистый) до 10 (очень грязный). В Новосибирске на 15.00 часов эта цифра составила 7, что означает — на улицу лучше не выходить и закрыть окна. Также портал сообщает, что по данным экспериментальных станций ожидается ухудшение показателей.

Сервис мониторинга качества воздуха Cityair фиксирует сильное загрязнение.

Сервис мониторинга качества воздуха Cityair фиксирует сильное загрязнение.

Неблагоприятная обстановка наблюдается почти во всех районах города. Подышать свежим воздухом можно лишь в поселке «Горки Академпарка».

Загрязнение воздуха эксперты связываю с тем, что в городе почти нет ветра, который бы разогнал выхлопные газы от машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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