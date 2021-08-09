Ветерану, которого выгнали из дома родные, подарили на жилье почти 2 миллиона рублей

Ветерану вручили сертификат на покупку жилья. Фото: предоставлено администрацией города Оби.
Скандальная история с оставшимся без крыши над головой 95-летним ветераном Великой Отечественной войны Виталием Александровичем Симоновым получила счастливое продолжение. 9 августа пенсионера пригласили в администрацию города Оби и вручили ему сертификат почти на 2 млн рублей для приобретения нового жилья.
Напомним, в июле фронтовик, которого из квартиры выгнали родственники его покойной жены, написал в подъезде своего дома объявление, где попросил соседей о помощи и рассказал о проблеме. Информация разлетелась по социальным сетям и получила большой резонанс.
В конфликт вмешалась администрация города. Пожилому сибиряку помогли восстановить необходимые документы и в максимально быстрые сроки решить жилищный вопрос.
— Спасибо людям, которые не остались равнодушными. Администрация Оби не осталась в стороне, меня поддержали и теперь мы вместе с моей дочерью и внучкой будем решать вопрос о покупке квартиры, — рассказал КП-Новосибирск Виталий Александрович Симонов.
В настоящее время пенсионер живет у дочери. Суммы сертификата, конечно, не хватит полностью перекрыть расходы на покупку квартиры, но родственники обещали добавить недостающую сумму и обеспечить дедушку жилплощадью. А тем временем пасынок, который не дал ветерану спокойно дожить свои дни в спорной квартире, пытается сейчас через суд забрать у Симонова его долю.
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