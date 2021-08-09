Ветерану, которого выгнали из дома родные, подарили на жилье почти 2 миллиона рублей

Ветерану вручили сертификат на покупку жилья. Фото: предоставлено администрацией города Оби.

Скандальная история с оставшимся без крыши над головой 95-летним ветераном Великой Отечественной войны Виталием Александровичем Симоновым получила счастливое продолжение. 9 августа пенсионера пригласили в администрацию города Оби и вручили ему сертификат почти на 2 млн рублей для приобретения нового жилья.

Напомним, в июле фронтовик, которого из квартиры выгнали родственники его покойной жены, написал в подъезде своего дома объявление, где попросил соседей о помощи и рассказал о проблеме. Информация разлетелась по социальным сетям и получила большой резонанс.

В конфликт вмешалась администрация города. Пожилому сибиряку помогли восстановить необходимые документы и в максимально быстрые сроки решить жилищный вопрос.

— Спасибо людям, которые не остались равнодушными. Администрация Оби не осталась в стороне, меня поддержали и теперь мы вместе с моей дочерью и внучкой будем решать вопрос о покупке квартиры, — рассказал КП-Новосибирск Виталий Александрович Симонов.

В настоящее время пенсионер живет у дочери. Суммы сертификата, конечно, не хватит полностью перекрыть расходы на покупку квартиры, но родственники обещали добавить недостающую сумму и обеспечить дедушку жилплощадью. А тем временем пасынок, который не дал ветерану спокойно дожить свои дни в спорной квартире, пытается сейчас через суд забрать у Симонова его долю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Помогите добрым словом»: фронтовик из Новосибирска оказался на улице после смерти супруги

95-летнего дедушку выгнали из квартиры родственники его гражданской жены (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.