Новосибирские спасатели освободили застрявшего в батарее кота

Лапка намертво застряла между секциями батареи. Фото: Евгения Гусева// сообщество спасателей МАСС "ВКонтакте"
Новосибирцы спасли кота, застрявшего лапой в батарее: вызов поступил в квартиру на улице Семьи Шамшиных днем 8 августа.
— Спасателям пришлось применить шанцевый инструмент, чтобы немного отогнуть железо. Лапа животного освободили, кот был передан хозяевам, которые поблагодарили за работу, — написали в группе спасателей МАСС «ВКонтакте».
Напомним, два дня назад спасатели помогли щенку, застрявшему в батарее. Хозяин щенка на улице Зорге обнаружил застрявшего в секциях малыша. С помощью инструмента удалось освободить животное.
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