Новосибирские спасатели выложили видео с освобождением щенка

Спасатели сняли на видео операцию по спасению щенка. Фото: МАСС.
Необычный вызов поступил в Муниципальную аварийно-спасательную службу Новосибирска. Пятничным вечером помощь понадобилась не человеку, а животному. Но позвонил, конечно, хозяин – тридцатилетний мужчина, проживающий на улице Зорге.
- На телефон оперативного дежурного позвонил молодой человек с просьбой помочь ему в извлечении щенка, залезшего под батарею отопления в квартире, - сообщает МАСС. - Прибыв на место, спасатели осмотрели батарею и место, где застряла лапа щенка. В течении минуты животное было освобождено.
Операция по спасению животного снята на видео. На последних кадрах этой короткой съемки видно, как бережно держит спасатель на руках освобожденного щенка.
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