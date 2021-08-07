Новосибирские спасатели выложили видео с освобождением щенка

Спасатели сняли на видео операцию по спасению щенка. Фото: МАСС.

Необычный вызов поступил в Муниципальную аварийно-спасательную службу Новосибирска. Пятничным вечером помощь понадобилась не человеку, а животному. Но позвонил, конечно, хозяин – тридцатилетний мужчина, проживающий на улице Зорге.

- На телефон оперативного дежурного позвонил молодой человек с просьбой помочь ему в извлечении щенка, залезшего под батарею отопления в квартире, - сообщает МАСС. - Прибыв на место, спасатели осмотрели батарею и место, где застряла лапа щенка. В течении минуты животное было освобождено.

Операция по спасению животного снята на видео. На последних кадрах этой короткой съемки видно, как бережно держит спасатель на руках освобожденного щенка.

Смотреть видеосюжет Спасатели сняли на видео операцию по освобождению щенка

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