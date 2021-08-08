Сибиряк ищет родителей подростков-тиктокеров, скрутивших колпачки с его внедорожника

Обеспеченные подростки решили похитить колпачки ради тренда. Фото: предоставлено героем публикации

Хозяин внедорожника ищет родителей детей, которые скрутили ему колпачки на колесах: об этом он написал в группе «Типичное Болотное» и выложил видео.

Инцидент случился вечером 5 августа на улице Комарова. На камеру попало, как двое младшеклассников на велосипедах скручивают колпачки с внедорожника Toyota RAV-4.

— Дело даже не в ущербе, это вопрос воспитания детей. Сегодня колпачки, а завтра гвоздем по машине будут рисовать. Я хотел бы связаться с родителями этих детей, — рассказал КП-Новосибирск владелец авто.

Напомним, два месяца назад российские водители вздрогнули из-за очередного сумасшедшего тренда в TikTok. Подростки со всей страны начали скручивать фирменные колпачки с колес автомобилей.

Смотреть видеосюжет Дети воруют колпачки для Тик-тока под Новосибирском

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый челлендж из TikTok: подростки по всей России воруют колпачки с колес автомобилей

Вместе с юристами разбираем популярные тренды соцсетей, за которые можно схлопотать штраф или даже судимость (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.