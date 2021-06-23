Новый челлендж из TikTok: подростки по всей России воруют колпачки с колес автомобилей

Тренды в TikTok не всегда бывают безобидными. Фото: TikTok/ предоставлено Шахбозом Дадобоевым.

Российские водители вздрогнули из-за очередного сумасшедшего тренда в TikTok: подростки со всей страны кинулись воровать фирменные колпачки с колес автомобилей. Каждый день сотни школяров заливают видео с кадрами, как идут на пакость. Мы попросили юристов объяснить, что может грозить шутникам за такие пранки, а заодно разобрали еще нескольких опасных челленджей из популярной соцсети.

ТРЕНД № 1. ОТКРУТИ КОЛПАЧОК С НИППЕЛЯ

- Так, быстрый обзор на то, что я сегодня скрутил. Skoda, вот Volkswagen - это последняя моя находка, - хвастается по ту сторону камеры подросток, показывая колпачки с ниппелей иномарок. - А вот это я вообще не знаю, что скрутил.

Этот ролик снят по одному из самых популярных сейчас трендов TikTok: его суть - скрутить колпачки с ниппелей, да желательно у авто подороже.

Водителям поймать таких пранкеров удается редко. Но жительнице Новосибирска Юлии повезло.

- С нашей Mazda колпачки сняли вечером. А у нас они были металлические, абсолютно новые. Муж обнаружил это утром. По камерам видеонаблюдения, установленным на подъезде, отследил, что воришки - два подростка, они потом убежали в соседний подъезд, - рассказала КП-Новосибирск Юлия. - Мы пошли туда и нашли квартиру, где живет один из мальчишек. Он снимал колпачки вместе с другом. На вид пареньку не больше 13 лет. Мы зашли в квартиру, его родители чуть со стыда не провалились. Извинялись перед нами, колпачки вернули.

Но таких случаев - единицы, в основном автомобилистам приходится покупать вместо украденных новые колпачки.

- И от этого никак не защитишься. Еще не придумали никакой специальной системы, чтобы можно было на колеса установить. Но можно покупать, например, пластиковые колпачки, а не дорогие металлические, чтобы как-то минимизировать ущерб, - советует руководитель Новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

Но проблемы не только у водителей. Юрист Инесса Рябинина предупреждает: даже если тиктокер - подросток, отвечать за выходку ему придется.

- Уголовная ответственность по статье «Кража» наступает с 16 лет, и если тиктокер старше этого возраста, то отвечать ему придется как взрослому (это как минимум штраф до 8000 рублей, максимум - до двух лет лишения свободы), - объясняет Инесса Рябинина. - А если при скручивании колпачка пранкер что-нибудь повредил, то владельцы авто вправе потребовать и возмещение ущерба. Как раз видеоролики TikTok и записи с видеокамер будут доказательством в суде. Хулиганы сами против себя доказательство для суда записывают!

Если же шутнику еще нет 16 лет, то отвечать придется родителям.

- Подростка поставят на учет в ПДН, а родителям придется заплатить штраф за ненадлежащее воспитание ребенка: согласно статье 5.35 КоАП РФ - от 100 до 500 рублей, - говорит юрист.

ТРЕНД № 2. ПОЦЕЛУЙ ИЛИ ПОЩЕЧИНА

Еще один тренд - блогер без маски подходит к девушкам на улице и спрашивает: «Поцелуй или пощечина?». Или другой вариант: «Поцелуй или обнимашки?». У блогера Шахбоза Дадобоева таких роликов хоть отбавляй: говорит, девчонки ему не отказывают. Модная прическа, которая требует не меньше баллона лака, узкие джинсы и дорогущий телефон - таков арсенал для соблазнения юных красоток.

- Коронавирусом за все время пандемии я так и не заразился, - поделился с КП-Новосибирск Шах. - Но сейчас снимаю видео только со знакомыми девушками, которые точно знают, что не болеют ковидом. Уже сам боюсь заразиться.

Но не все такие, как Дадобоев. Некоторые лезут с поцелуями и объятиями к совсем чужим людям. А это уже статья! Административная.

- Можно попасть под статью за нарушение ковидных ограничений. Статья 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения в режиме повышенной готовности на территории влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа - от 1000 рублей, - комментирует юрист Константин Зиновьев.

ТРЕНД № 3. ДОСТАНЬ ПРОХОЖЕГО

А вот это, пожалуй, самый бесячий пранк: когда тебя на улице начинают откровенно выводить на эмоции. Кто-то из блогеров прямо перед носом незнакомых людей начинает делать сальто, от испуга человек даже телефон может уронить. А кто-то начинает приставать с расспросами, и не всегда это заканчивается хорошо: у 32-летнего новосибирца Виталия Жарикова с таким шутником случилась потасовка.

- Парень попросил: «Скинь мне 10 рублей на карту, не хватает на аренду электросамоката». А потом стал приставать с расспросами, причем все это снималось на видео, - вспоминает житель Новосибирска Виталий. - Я вспылил и ударил шутника в лицо. Пранкер ответил. Я его оттолкнул, он в итоге сломал ногу.

Виталий теперь объясняется с полицией. Фото: предоставлено Виталием ЖАРИКОВЫМ.

В этой истории разбираются правоохранители, но если бы потасовки не было и Виталий решил обратиться в полицию, то отвечать пришлось бы тиктокеру.

- Это может быть расценено как мелкое хулиганство. Статья 20.1 КоАП РФ предусматривает штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток, - предупреждает юрист Константин Зиновьев.

А какие челленджи из TikTok раздражают вас? Пишите в комментариях.

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