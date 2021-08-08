Сосед вернулся с кухонным ножом и ударил обидчика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи сообщили о том, что новосибирец, которого сосед по общежитию ударил ножом на детской площадке, умер. Напомним, все произошло у дома №59 по улице Державина. В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области рассказали подробности трагедии.

— Между 29-летним и 54-летним соседями произошла ссора. После этого 29-летний подозреваемый поднялся в комнату, взял нож и вернулся во двор. Ножом он нанес не менее двух ударов в грудь 54-летнему соседу. Конфликт попытался пресечь 40-летний мужчина, которого подозреваемый также ударил ножом, — сообщили в СК.

Нападавший попытался скрыться и выбросил нож, но полиция задержала преступника по горячим следам. «Скорая помощь» отвезла пострадавших в больницу, но спасти 54-летнего мужчину не удалось. У 40-летнего мужчины, к счастью, порезы оказались неглубокими.

Нападавшему предъявили обвинение в убийстве, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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