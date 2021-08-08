«Лужи крови кругом»: мужчина с ножом напал на двух новосибрцев на детской площадке

Подозреваемого задержали полицейские Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пьяный мужчина устроил поножовщину прямо на детской площадке в центре Новосибирска: как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, все произошло во дворе дома №59 на улице Державина.

— Трое мужчин пили прямо на детской площадке, ближе к вечеру произошла потасовка. Один из мужчин достал нож и пырнул двух других. Одного сильно ранил в ногу, другого в руку. Лужи крови кругом, — пожаловалась подписчица телеграм-канала «Инцидент- Новосибирск».

Врачи «скорой помощи» доставили пострадавших в больницу.

Нападавший выбросил нож и попытался скрыться — полиция задержала пьяного по горячим следам. Окровавленный нож также нашли. Сотрудники СУ СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия.

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