В Новосибирске завершились поиски 81-летнего грибника, несколько суток бродившего по лесу

В Новосибирской области завершены поиски 81-летнего грибника, заблудившегося в лесу. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"
В Новосибирской области завершены поиски 81-летнего грибника, заблудившегося в лесу. Об этом сообщили волонтеры сегодня, 6 августа. Пенсионера искали несколько дней.
— Эта история получилась действительно удивительной. Мужчина был в лесу несколько дней, а сегодня ему повезло встретить там кого-то из грибников. Он спросил у них, в какой стороне трасса, вышел туда сам и сам же добрался до города. Нам позвонили уже его родственники и сообщили, что мужчина дома. Голодный, уставший, промокший, похудевший, но, главное — живой, — сообщили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».
Напомним, пенсионера искали несколько дней — он заблудился в лесу около села Порос в Мошковском районе еще 3 августа. Все это время он был на связи с волонтерами по телефону.
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