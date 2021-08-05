В Новосибирской области двое суток ищут 81-летнего грибника, заблудившегося в лесу

В Новосибирской области ищут 81-летнего Ивана Семеновича Зайцева.
Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
В Новосибирской области ищут 81-летнего Ивана Семеновича Зайцева. В понедельник или во вторник он отправился в лес около села Порос в Мошковском районе за грибами и заблудился.
— Дедушка дезориентирован и не может передвигаться сам. Все это время он находится на связи с волонтерами по телефону, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».
На место уже прибыли отряд МЧС, экипаж Аварийно-спасательной службы, в пути также отряд поисковиков.
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