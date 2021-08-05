В Новосибирской области двое суток ищут 81-летнего грибника, заблудившегося в лесу

В Новосибирской области ищут 81-летнего Ивана Семеновича Зайцева. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Новосибирской области ищут 81-летнего Ивана Семеновича Зайцева. В понедельник или во вторник он отправился в лес около села Порос в Мошковском районе за грибами и заблудился.

— Дедушка дезориентирован и не может передвигаться сам. Все это время он находится на связи с волонтерами по телефону, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».

На место уже прибыли отряд МЧС, экипаж Аварийно-спасательной службы, в пути также отряд поисковиков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.