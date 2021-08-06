В Новосибирске умер 12-летний ребенок, болевший коронавирусом

Ребенок скончался в прошлом году. Фото: Архив «КП» Фото: Иван Макеев

В пятницу, 6 августа, стало известно о смерти 12-летнего подростка из Новосибирска, болевшего ковидом. Это первый летальный случай, который был зафиксирован в регионе еще в 2020 году. Об этом сообщили в Минздраве Новосибирской области.

— Причиной смерти подростка не был COVID-19, ребенок на фоне болезни боролся с тяжелой генетической патологией, — уточнили КП-Новосибирск в ведомстве.

Напомним, похожий случай был зафиксирован в конце июля. Тогда в детской городской клинической больнице № 3 скончалась двухмесячная девочка с коронавирусной инфекцией. Ребенок провел неделю под аппаратом ИВЛ. До сих пор неизвестна точная причина смерти младенца. Проводится экспертиза.

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