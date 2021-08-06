Фото и видео дождя в Новосибирске 6 августа 2021 года: ливни и грозы задержатся в городе до конца недели

Известно, дождливая погода продержится в городе до конца недели.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Фото и видео дождя в Новосибирске 6 августа 2021 года, накрывшего город с утра, снял корреспондент КП-Новосибирск. Известно, дождливая погода продержится в городе до конца недели. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
Дожди идут в городе уже несколько дней.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
— 6 августа, в Новосибирске ожидается переменная облачность, временами дождь, местами грозы. Порывы юго-западного ветра достигнут 13 метров в секунду. 7 августа, в субботу, в городе также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер будет дуть южный с порывами 3-8, местами до 13 метров в секунду, — говорится в сообщении метеорологов.
Несмотря на дождливую погоду, в городе будет довольно тепло.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Несмотря на дождливую погоду, в городе будет довольно тепло. Так, в пятницу, 6 августа, днем воздух прогреется до +22…+24 градусов. В субботу, 7 августа, ожидается +24…+26 градусов.
Напомним, дожди в Новосибирске идут уже несколько дней. Так, в среду, 4 августа, город накрыла мощная гроза. Из-за этого многие улицы затопило.
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