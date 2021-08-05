Серей Шойгу предложил построить в Сибири несколько городов-миллионников

Министр обороны встретился с учеными Сибирского отделения Российской академии наук. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Министр обороны России провел день 5 августа в Новосибирске. Он побывал на авиазаводе имени Чкалова. Там Сергей Шойгу обсудил вопрос о серийном производстве военных беспилотников «Охотник». Затем на вертолете генерал перелетел в другую часть города – Советский район, где находятся институты Сибирского отделения РАН.

Во время беседы министра с учеными, академик Алексей Конторович предложил гостю:

- Нам представляется, что нужно было бы создать на базе Сибирского отделения - всей огромной территории - Национальный совет по науке и образованию. И, поскольку вы уже сказали, что вы - парень сибирский, то мы между собой думаем, что было бы правильно, чтобы председателем этого попечительского совета был наш сибирский парень.

Академик Конторович специализируется на геохимии нефти и газа. Обращаясь к министру, он также подчеркнул, что нам важно пользоваться теми ресурсами, которыми богата страна.

Отвечая на его слова, Сергей Шойгу выдвинул встречное предложение:

- Я считаю, что нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров - научно-промышленных, экономических. А проще говоря – городов с население 300-500 тысяч, а лучше – миллион. И сделать их не просто «вот, мы хотим здесь город построить» и столицу сюда перенести, а сделать их конкретно направленными на ту, или иную сферу нашей деятельности.

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