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Политика5 августа 2021 20:00

Секретный «Охотник»: в Новосибирске начнут серийное производство военных беспилотников-невидимок

На заводе имени Чкалова побывал министр обороны Сергей Шойгу. Он предлагает заключить госконтракт на выпуск суперсовременных бомбардировщиков
Вадим АЛЕКСЕЕВВадим АЛЕКСЕЕВ
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Сергей Шойгу посетил завод им. Чкалова в Новосибирске.

Сергей Шойгу посетил завод им. Чкалова в Новосибирске.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Самолет «Охотник» - один из самых современных образцов оружия. Благодаря новейшей оптике он обладает отменным «зрением», малозаметен для радаров, великолепно вооружен и не нуждается в пилоте.

Многие способности «Охотника» засекречены, но по разным данным он способен лететь со скоростью до 1000-1400 километров в час. С собой самолет несет арсенал управляемых ракет и бомб. Шедевр военный техники уже испытан, и побывал в неспокойной Сирии.

Новейший беспилотный летательный аппарат «Охотник». Фото: Минобороны РФ.

Новейший беспилотный летательный аппарат «Охотник». Фото: Минобороны РФ.

Пока что такой беспилотник – новинка. Но близится его серийное производство. И заниматься им будет, вероятно, Новосибирск. А именно – авиационный завод имени Чкалова.

На заводе им. Чкалова собирают новейшую военную технику.

На заводе им. Чкалова собирают новейшую военную технику.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

На предприятии побывал министр обороны России Сергей Шойгу. Начиная совещание с офицерами и руководителями завода, генерал армии похвалил успехи военной промышленности:

- Министерство обороны уже не первый год занимается разработкой, внедрением, освоением, проверкой техники. Техники высокоинтеллектуальной. Во многом внедрены последние достижения в сфере искусственного интеллекта, что нами подтверждено в России. Подтверждено надежно и основательно.

Во время визита министра на заводе шел рабочий процесс.

Во время визита министра на заводе шел рабочий процесс.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Побывав в цехах авиазавода, министр посмотрел, чего добились конструкторы и предложил готовиться к серийному производству «Охотников».

- Здесь идет одна из самых крупных разработок в области беспилотной авиации, - сказал он. - Надеемся на то, что к 2022 работа будет завершена, и мы сможем подписать, как это сейчас принято в Вооруженных Силах, на беспилотники большой долгосрочный контракт. Это нужно для того, чтобы промышленность знала, как строить свои планы на ближайшие 10 лет, чтобы она могла заказывать и комплектоваться по материалам, другим видам обеспечения.

В оптимальном случае, контракт будет подписан не только на производство беспилотников, но и их дальнейшее обслуживание. Таким образом, производители будут заниматься и дальнейшей модернизацией самолетов, и, возможно, утилизацией, когда сезон «охоты» самолетов будет заканчиваться.

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Первый полет новейшего беспилотного летательного аппарата «Охотник»
Первый полет новейшего беспилотного летательного аппарата «Охотник»
Испытания новейшего боевого комплекса проводятся на одном из аэродромов Минобороны России. Первый полет БЛА «Охотник» продолжался более 20 минут.

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