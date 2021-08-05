Секретный «Охотник»: в Новосибирске начнут серийное производство военных беспилотников-невидимок

Сергей Шойгу посетил завод им. Чкалова в Новосибирске. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Самолет «Охотник» - один из самых современных образцов оружия. Благодаря новейшей оптике он обладает отменным «зрением», малозаметен для радаров, великолепно вооружен и не нуждается в пилоте.

Многие способности «Охотника» засекречены, но по разным данным он способен лететь со скоростью до 1000-1400 километров в час. С собой самолет несет арсенал управляемых ракет и бомб. Шедевр военный техники уже испытан, и побывал в неспокойной Сирии.

Новейший беспилотный летательный аппарат «Охотник». Фото: Минобороны РФ.

Пока что такой беспилотник – новинка. Но близится его серийное производство. И заниматься им будет, вероятно, Новосибирск. А именно – авиационный завод имени Чкалова.

На заводе им. Чкалова собирают новейшую военную технику. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

На предприятии побывал министр обороны России Сергей Шойгу. Начиная совещание с офицерами и руководителями завода, генерал армии похвалил успехи военной промышленности:

- Министерство обороны уже не первый год занимается разработкой, внедрением, освоением, проверкой техники. Техники высокоинтеллектуальной. Во многом внедрены последние достижения в сфере искусственного интеллекта, что нами подтверждено в России. Подтверждено надежно и основательно.

Во время визита министра на заводе шел рабочий процесс. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Побывав в цехах авиазавода, министр посмотрел, чего добились конструкторы и предложил готовиться к серийному производству «Охотников».

- Здесь идет одна из самых крупных разработок в области беспилотной авиации, - сказал он. - Надеемся на то, что к 2022 работа будет завершена, и мы сможем подписать, как это сейчас принято в Вооруженных Силах, на беспилотники большой долгосрочный контракт. Это нужно для того, чтобы промышленность знала, как строить свои планы на ближайшие 10 лет, чтобы она могла заказывать и комплектоваться по материалам, другим видам обеспечения.

В оптимальном случае, контракт будет подписан не только на производство беспилотников, но и их дальнейшее обслуживание. Таким образом, производители будут заниматься и дальнейшей модернизацией самолетов, и, возможно, утилизацией, когда сезон «охоты» самолетов будет заканчиваться.

Смотреть видеосюжет Первый полет новейшего беспилотного летательного аппарата «Охотник»

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