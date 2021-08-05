В Новосибирске запустят массовое производство военных ударных дронов «Охотник»

Новейший беспилотный летательный аппарат «Охотник». Фото: Минобороны РФ.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах наладить серийное производство военных беспилотных летательных аппартов в Новосибирске. Об этом он заявил во время посещения авиазавода им. Чкалова.
Речь идет о беспилотном бомбардировщике С-70 «Охотник», который разрабатывает компания «Сухой». Ударный дрон уже был испытан в Сирии, он атаковал логово боевиков. По данным иностранных СМИ, примечательно, что его не смогла обнаружить ни одна из турецких систем противовоздушной обороны.
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