Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Политика5 августа 2021 11:57

В Новосибирске запустят массовое производство военных ударных дронов «Охотник»

Такую задачу поставил министр обороны Сергей Шойгу
Ева ЛЮТОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Новейший беспилотный летательный аппарат «Охотник». Фото: Минобороны РФ.

Новейший беспилотный летательный аппарат «Охотник». Фото: Минобороны РФ.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах наладить серийное производство военных беспилотных летательных аппартов в Новосибирске. Об этом он заявил во время посещения авиазавода им. Чкалова.

Речь идет о беспилотном бомбардировщике С-70 «Охотник», который разрабатывает компания «Сухой». Ударный дрон уже был испытан в Сирии, он атаковал логово боевиков. По данным иностранных СМИ, примечательно, что его не смогла обнаружить ни одна из турецких систем противовоздушной обороны.

Смотреть видеосюжет
Первый полет новейшего беспилотного летательного аппарата «Охотник»
Первый полет новейшего беспилотного летательного аппарата «Охотник»
Испытания новейшего боевого комплекса проводятся на одном из аэродромов Минобороны России. Первый полет БЛА «Охотник» продолжался более 20 минут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.