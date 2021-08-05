В Новосибирске завершились поиски 74-летней пенсионерки, ушедшей из дома после ссоры с родными. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирске завершились поиски 74-летней Бальхии Жуматаевны Парфеновой. Ранее сообщалось, пенсионерка ушла из дома 3 августа после ссоры с родственниками. К счастью, ее нашли живой. Об этом КП-Новосибирск рассказали в ПСО «ЛизаАлерт».

— Вчера в течение вечера распространяли информацию в Сети. После сбора информации выехали на место пропажи бабушки. При работе выяснилось, что ее видели днем в трамвае — она каталась по левому берегу, уехала достаточно далеко и вышла на отдаленной остановке. Позже поступила информация, что бабушке стало плохо и ей вызвали «скорую». Выяснилось, что пенсионерка действительно находится в больнице. Сегодня утром родные приехали к ней в больницу. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает — ей требуется лишь наблюдение врачей, — уточнила КП-Новосибирск руководитель ПСО Алеся Яблонских.

Ранее сообщалось, у пенсионерки есть проблемы с памятью, она плохо ориентируется в городе.

Волонтеры поблагодарили всех, кто помогал искать пожилую женщину.

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