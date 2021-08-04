В Новосибирске ищут 74-летнюю пенсионерку, которая ушла из дома после ссоры с родными

В Новосибирске ищут 74-летнюю Бальхию Жуматаевну Парфенову. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 74-летнюю Бальхию Жуматаевну Парфенову. Вчера, третьего августа, женщина поссорилась с родными, а сегодня вышла из дома и ушла в неизвестном направлении.

— Приметы: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения женщина была одета в сиреневое платье и черные замшевые туфли.

По словам поисковиков, женщина имеет определенные проблемы с памятью и плохо ориентируется в городе. Очевидцы рассказали родственникам, что видели сибирячку на остановке недалеко от ее дома: она спрашивала людей, на чем можно доехать до Ленинского района.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Бальхия Жуматаевна или вы просто видели ее на улице сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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