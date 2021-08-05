В МЧС предупредили новосибирцев о дождях, грозах и штормовом ветре.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В четверг, 5 августа, в Новосибирске ожидаются неблагоприятные метеоусловия. Об этом жителей города предупредили в ГУ МЧС по региону.
— В городе прогнозируют переменную облачность. В отдельных районах — кратковременные дожди, грозы. Днем возможен град. Утром — местами туманы. Ветер будет дуть юго-западный с порывами 4-9 метров в секунду. При грозах возможен штормовой ветер — его порывы могут достигнуть 21 метра в секунду, — сообщили в ведомстве.
При этом будет довольно тепло — днем воздух в Новосибирске прогреется до +22…+27 градусов.
В МЧС также добавили, 5 и 6 августа в Новосибирской области будет высокая пожароопасность — 4 класса.
Напомним, накануне на город обрушилась мощная гроза — сильным ливнем затопило многие улицы города.
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