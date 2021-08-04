Уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области взяла под сопровождение мальчика, избитого отчимом

Мальчика били прямо по лицу. Фото: предоставлено Станиславом Девятовым
Уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенка взяла на контроль ситуацию с 7-летним мальчиком, избитым отчимом. Напомним, о ЧП стало известно, когда ребенка с серьезными ссадинами и синяками заметили во дворе соседи и обратились в полицию. Сейчас в произошедшем разбираются также следственный комитет и прокуратура.
— Будем принимать участие в судьбе этого мальчика, не просто держим ситуацию на контроле, а берем под свое сопровождение данного ребенка, — заявила Надежда Болтенко.
Детский омбудсмен направила запросы в областной Следственный комитет, ГУ МВД, а также администрацию Центрального округа, чтобы получить информации по проводимой ранее профилактической работе с семьей. Сейчас ребенок находится в реабилитационном центре, Надежда Болтенко планирует также встретиться с ним лично.
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