В Новосибирске следователи начали проверку после того, как упавшая ветка рябины сломала сибирячке позвоночник. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирске следователи начали проверку после того, как упавшая ветка рябины сломала сибирячке позвоночник. Напомним, инцидент произошел вечером 29 июля: 50-летнеяя женщина шла домой, когда на нее сверху упала ветка дерева. Сибирячку доставили в больницу.

— По данному факту следственным отделом по Советскому району организована уголовно-процессуальная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, — сообщили в областном Следственном комитете.

Сейчас следователи опрашивают очевидцев происшествия и устанавливают лиц, ответственных за содержание и благоустройство придомовой территории. Потерпевшей после назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

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Сейчас женщина с тяжелыми травмами находится в больнице (подробнее).

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