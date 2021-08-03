В Новосибирске следователи начали проверку после того, как упавшая ветка рябины сломала сибирячке позвоночник.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
В Новосибирске следователи начали проверку после того, как упавшая ветка рябины сломала сибирячке позвоночник. Напомним, инцидент произошел вечером 29 июля: 50-летнеяя женщина шла домой, когда на нее сверху упала ветка дерева. Сибирячку доставили в больницу.
— По данному факту следственным отделом по Советскому району организована уголовно-процессуальная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, — сообщили в областном Следственном комитете.
Сейчас следователи опрашивают очевидцев происшествия и устанавливают лиц, ответственных за содержание и благоустройство придомовой территории. Потерпевшей после назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
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