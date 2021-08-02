«Услышала хруст и от боли упала на землю»: упавшая ветка рябины сломала сибирячке позвоночник

ЧП произошло у дома № 50 на улице Гидромонтажной. Фото: МАСС/личный архив.

50-летняя жительница Новосибирска Марина Б. возвращалась в девятом часу вечера с работы домой, когда случилась беда: огромная ветка рябины рухнула прямо на женщину.

- Я живу в доме № 50 на улице Гидромонтажной. Уже была на площадке возле своего подъезда, как услышала хруст и почувствовала сильную боль в спине. На ногах я устоять не смогла: упала спиной на эту самую ветку, - рассказала КП-Новосибирск Марина. - Больше всего испугалась, что серьезно повредила позвоночник, попробовала пошевелить ногами. Повезло - ноги меня слушались.

Самостоятельно вставать Марина не решилась - стала громко звать на помощь, к ней сразу прибежали соседи.

- Позвонила своей маме - она тоже быстро ко мне спустилась. Вызвали спасателей и скорую, врачи увезли меня в больницу, - описывает дальнейшие события сибирячка.

Медики поставили пострадавшей несколько диагнозов: «компрессионный перелом позвоночника», «перелом трех ребер», «сотрясение мозга». Врачи не разрешают Марине вставать с кровати - травмы очень серьезные.

- А мои соседи ведь жаловались на эту рябину в управляющую компанию: говорили, что она старая, что ветка в любой момент может упасть. Но дерево так и не спилили, - добавляет Марина.

В управляющей компании, которая обслуживает территорию этого дома, ситуацию не комментируют. Юристы же советуют Марине ни в коем случае не оставлять коммунальщиков безнаказанными.

- Первое, что должна была сделать Марина в этой ситуации, - попросить кого-то из окружающих сфотографировать и по возможности снять на видео, как она лежит на этой ветке, - подобные кадры пригодятся в суде. Если таких фото нет, очень важно попросить кого-то из родных сфотографировать это дерево и сломанную ветку, пока его, к примеру, не вырубили, - объясняет юрист Марина Пьянкова.

- Далее - писать не только заявление в полицию, но и претензию к управляющей организации, которая обслуживает эту территорию. Необходимо приложить медицинские документы, подтверждающие травму, четко прописать свои требования, - перечисляет адвокат Михаил Спиридонов. - Причем требовать сибирячка может компенсацию не только материального вреда и расходов на лечение, но и морального вреда.

Полиция проводит проверку и разбирается, по чьей вине ветка рябины рухнула на сибирячку.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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