Стали известны лучшие школы Новосибирска по итогам ЕГЭ-2021

В мэрии обнародовали результаты ЕГЭ выпускников 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии обнародовали результаты ЕГЭ выпускников 2021 года. В этом году гоэскзамен проходил по 11 предметам, в основной период его сдавали 8 559 школьников.

— Средние баллы по математике, физике, обществознанию, информатике и ИКТ и немецкому языку выше, чем в 2020 году и превышают показатели по Новосибирской области. Средние баллы по русскому языку, химии, географии, литературе, истории, биологии и английскому языку несколько ниже прошлогодних, но выше, чем в целом по Новосибирской области (кроме географии и литературы), — сообщили в мэрии Новосибирска.

На высший балл ЕГЭ в этом году сдал 91 человек. 100 баллов за русский язык в Новосибирске получили 44 учащихся, информатику и ИКТ — 11, физику — 9, математику — 7 и химию — 7.

Больше всего стобалльников оказалось в СУНЦ НГУ — 18 человек. На втором месте — МБОУ «Гимназия № 1», где на 100 баллов экзамен написали 7 школьников. По 4 стобалльника оказалось в МБОУ «Гимназия № 4», «Гимназия № 13 имени Э. А. Быкова», «Лицей № 22 «Надежда Сибири», и по 3 в МБОУ «Экономический лицей», МАОУ ОЦ «Горностай», СОШ № 191. При этом пять выпускников (СУНЦ НГУ, «Гимназия № 1», МБОУ «Лицей № 22 «Надежда Сибири», СОШ № 191, ЧОУ «ОР АВНЕР») имеют по два стобалльных результата.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что летние каникулы для школьников в 2021 году могут продлить в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе. По словам министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука, окончательное решение по этому вопросу будет принято во второй половине августа.

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