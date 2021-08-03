Новосибирец погиб, врезавшись в фуру на обочине

Водитель скончался на месте ДТП. Фото: «АСТ-54»

В ночь на 3 августа в Ленинском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Toyota Corona Premio 1987 рождения столкнулся со состоящим у обочины автомобилем Volvo, после чего врезался в автомобиль МАЗ, который следовал в попутном направлении.

— В результате аварии водитель автомобиля Тойота погиб на месте происшествия от полученных травм, которые были несовместимы с жизнью, — рассказали КП-Новосибирск в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

Известно, что погибший двигался по улице Станционная со стороны улицы 2-я Станционная в сторону площади Энергетиков. Столкновение с Volvo произошло около дома № 38.

Сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего ДТП. Проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске 82-летний пенсионер покончил с собой на детской площадке

Трагедия произошла 1 августа (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.