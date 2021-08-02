В Новосибирске 84-летний пенсионер покончил с собой на детской площадке

В Новосибирске пенсионер покончил с собой на детской площадке.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирске пенсионер покончил с собой на детской площадке. Трагедия произошла вечером, 1 августа, в Кировском районе города.
— Тело 84-летнего мужчины было найдено примерно в одиннадцать часов вечера на детской площадке около жилого дома на улице Саввы Кожевникова. Известно, что ранее мужчина уже высказывал намерения уйти из жизни, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.
Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер