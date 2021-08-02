В Новосибирске 84-летний пенсионер покончил с собой на детской площадке

В Новосибирске пенсионер покончил с собой на детской площадке. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске пенсионер покончил с собой на детской площадке. Трагедия произошла вечером, 1 августа, в Кировском районе города.

— Тело 84-летнего мужчины было найдено примерно в одиннадцать часов вечера на детской площадке около жилого дома на улице Саввы Кожевникова. Известно, что ранее мужчина уже высказывал намерения уйти из жизни, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.