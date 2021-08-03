Пробки в Новосибирске на утро 3 августа 2021 года: затор на улице Петухова

Уровень пробок в Новосибирске достиг 4 баллов. Фото: Архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске на утро 3 августа 2021 года: водители встали в пробку на улице Петухова.затор растянулся от автозаправки «Энергия» до площади Кирова. Об этом сообщает «2ГИС».

Также в пробке стоят водители на улице Сибиряков-Гвардейцев. Трудно проехать от площади Кирова до Северного проезда.

Кроме того, автомобилисты не могут проехать по Советскому шоссе от Северного проезд до улицы Мира.

Традиционно утром образовался затор в районе улицы проезд Энергетиков. Водители стоят в пробке в сторону левого берега. Также движение затруднено на площади Энергетиков.

На правом берегу в пробке стоят водители на улице Никитина.

В целом по городу уровень пробок достиг 4 баллов.

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