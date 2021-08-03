Пробки в Новосибирске на утро 3 августа 2021 года: затор на улице Петухова

Уровень пробок в Новосибирске достиг 4 баллов. Фото: Архив "КП"
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пробки в Новосибирске на утро 3 августа 2021 года: водители встали в пробку на улице Петухова.затор растянулся от автозаправки «Энергия» до площади Кирова. Об этом сообщает «2ГИС».
Также в пробке стоят водители на улице Сибиряков-Гвардейцев. Трудно проехать от площади Кирова до Северного проезда.
Кроме того, автомобилисты не могут проехать по Советскому шоссе от Северного проезд до улицы Мира.
Традиционно утром образовался затор в районе улицы проезд Энергетиков. Водители стоят в пробке в сторону левого берега. Также движение затруднено на площади Энергетиков.
На правом берегу в пробке стоят водители на улице Никитина.
В целом по городу уровень пробок достиг 4 баллов.
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