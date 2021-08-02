В Новосибирской области снизилась заболеваемость коронавирусом

Новосибирский Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости коронавирусом в регионе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирский Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости коронавирусом в регионе. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщила заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Наталья Ильиных.

— За прошедшую неделю первый раз за десять недель наблюдали, что заболеваемость снизилась на 1,7%. Такая динамика обусловлена, преимущественно, снижением заболеваемости среди взрослых: возрастной группы от 18 до 29 лет, а также снижением заболеваемости среди детей, — пояснила Наталья Ильиных.

По словам Натальи Ильиных, на прошлой неделе было проведено 68 961 исследование на ковид, что меньше результатов предыдущей недели почти на 5%.

По данным оперативного штаба на утро 2 августа в Новосибирской области зарегистрировано 53 114 случаев коронавируса, 195 из них — за прошедшие сутки. Из числа инфицированных 3 878 — дети. В больнице с подозрением на COVID-19 и утвержденным диагнозом сейчас находятся 4 805 пациентов, в реанимации лежат 350 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 46 пациентов. Всего в регионе сделано 2 188 124 теста на коронавирус.

Ранее КП-Новосибирск уже рассказывала о том, что в Новосибирской области смертность за месяц выросла в 1,5 раза. Такую статистику опубликовало региональное Управление по делам ЗАГС. За июль 2021 года было зарегистрировано 5 743 акта о смерти.

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