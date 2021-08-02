В Новосибирской области зафиксировали рекордную за пандемию смертность

В Новосибирской области смертность за месяц выросла в 1,5. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области смертность за месяц выросла в 1,5 раза. Такую статистику опубликовало Управление по делам ЗАГС Новосибирской области.

По данным чиновников, в июле 2021 года было зарегистрировано 5 743 акта о смерти. Это практически в полтора раза больше, чем за прошлый месяц. Кроме того, эти показатели самые высокие за весь период пандемии в регионе. На втором месте по показателям оказался ноябрь 2020 — в тот месяц, согласно статистике, в Новосибирской области было зарегистрировано 5150 смертей.

В управлении также сообщили, что за прошедший месяц в регионе родились 2554 ребенка.

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