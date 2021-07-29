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Происшествия29 июля 2021 12:00

Полиция начала проверку после стрельбы на площади Маркса в Новосибирске

Силовики ищут всех участников конфликта
Авторы (2):
Галина СИМОНОВА
Никита МАЛЬКО
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В МВД начали проверку после инцидента со стрельбой на площади Маркса.

В МВД начали проверку после инцидента со стрельбой на площади Маркса.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

В МВД начали проверку после инцидента со стрельбой на площади Маркса в Новосибирске. Полиция ищет всех участников вечерней потасовки.

— По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, пострадавшее лицо и причастные к противоправным действиям граждане, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напомним, о произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы. По словам сибиряков, вечером 27 июля около остановки «Кристалл» компания молодых парней не смогли поладить друг с другом: их конфликт в итоге и закончился применением оружия. Саму стрельбу, однако, свидетели заснять на видео не успели: только как одного из якобы раненых парней его друзья заносят в машину.

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Об этом рассказали в соцсетях очевидцы (подробнее).

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