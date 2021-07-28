«Раненого парня затаскивали в машину»: в Новосибирске на площади Маркса произошел конфликт со стрельбой

В Новосибирске на площади Маркса компания молодых людей устроила разборки с перестрелкой. Фото: Кадр из видео
В Новосибирске на площади Маркса компания молодых людей устроила разборки со стрельбой. Конфликт произошел вчера, 27 июля: его засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.
— Кто-то из машины «Мерседес» выстрелил в парня на остановке «Версаль». Между ними был какой-то конфликт. Я сам выстрел не засняла, только как они кричат друг на друга, и как затаскивают в машину парня, пострадавшего от пули, — написала одна из очевидцев в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск».
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о еще одном ЧП, произошедшем в городе 27 июля. В одном из стрелковых клубов мужчина покончил с собой во время занятий в тире прямо на глазах у инструктора. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи, а прокуратура обещает проверить все стрелковые клубы региона.
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