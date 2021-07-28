Новосибирец покончил с собой в тире на глазах у инструктора

Мужчина покончил с собой во время занятий в тире прямо на глазах у инструктора. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске в одном из стрелковых клубов произошла трагедия: там мужчина покончил с собой во время занятий в тире прямо на глазах у инструктора. ЧП произошло 27 июля.

— Произошло ЧП около пяти часов вечера: 59-летний житель Кольцово покончил с собой в тире в Ленинском районе. Все случилось на глазах у инструктора. — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители. Как пояснили КП-Новосибирск в областном Следственном комитете, сейчас по данному факту проводится проверка.

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