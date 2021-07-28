Прокуратура проверит все тиры Новосибирской области после ЧП в стрелковом клубе

Областная прокуратура проверит все тиры в регионе, после трагедии, произошедшей в Новосибирске.
Фото: Василий Вахрин
Областная прокуратура проверит все тиры в регионе, после трагедии, произошедшей в Новосибирске. Напомним, 27 июля, в одном из стрелковых клубов города 59-летний мужчина покончил с собой прямо на глазах у инструктора.
— Новосибирской области Яков Хорошев в связи с происшествием в стрелковом клубе поручил районным прокурорам организовать проверки соблюдения законодательства об обороте оружия и оказании населению услуг во всех тирах и стрелковых клубах региона, — сообщили в областной прокуратуре.
В ведомстве также отметили, что к проверке будут привлечены сотрудники Росгвардии. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Тем временем, происшествием уже заинтересовались также следователи, сейчас по данному факту проводится проверка.
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