Полицейские задержали маму младенца, оставившую ребенка в закрытой машине.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Новосибирске полицейские задержали маму, которая заперла младенца в машине в 30-градусную жару. Пока малыш был в автомобиле, женщина торговала одеждой на площади Карла Маркса.
Очевидцы сообщили об этом на горячую линию Уполномоченного по правам ребенка. Информацию передали специалистам администрации Ленинского района. Сотрудники выехали на место и попытались поговорить с женщиной, но она сбежала вместе с ребенком, бросив машину с одеждой.
А через два дня, 28 июля, мама с малышом вновь вышла торговать одеждой, оставив младенца в машине. Об этом оперативно сообщили очевидцы на горячую линию Уполномоченного по правам ребенка по Новосибирской области. В дело уже вмешались полицейские.
Сейчас с ней работают инспекторы ПДН.
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