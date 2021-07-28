Полицейские задержали маму младенца, оставившую ребенка в закрытой машине. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске полицейские задержали маму, которая заперла младенца в машине в 30-градусную жару. Пока малыш был в автомобиле, женщина торговала одеждой на площади Карла Маркса.

Очевидцы сообщили об этом на горячую линию Уполномоченного по правам ребенка. Информацию передали специалистам администрации Ленинского района. Сотрудники выехали на место и попытались поговорить с женщиной, но она сбежала вместе с ребенком, бросив машину с одеждой.

А через два дня, 28 июля, мама с малышом вновь вышла торговать одеждой, оставив младенца в машине. Об этом оперативно сообщили очевидцы на горячую линию Уполномоченного по правам ребенка по Новосибирской области. В дело уже вмешались полицейские.

Сейчас с ней работают инспекторы ПДН.

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