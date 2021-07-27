Сибирячка заперла младенца в машине в 30-градусную жару

Мама оставила двухнедельного младенца в машине одного.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
На горячую линию детского омбудсмена Надежды Болтенко поступило тревожное сообщение. Очевидцы рассказали о том. что мама младенца оставляет ребенка в машине, а сама в это время торгует вещам на площади Карла Маркса. Сообщение поступило 26 июля.
Надежда Болтенко сообщила информацию в администрацию Ленинского района. Специалисты выехали на место. История, рассказанная очевидцами оказалось правдой. Представители администрации попытались поговорить с мамой малыша, но та взяла ребенка и убежала, бросив машину с одеждой.
— Это возмутительно! На улице жара до 30 градусов. Грудной ребенок — в автомобиле. Родители должны отвечать за здоровье и жизнь детей, а не подвергать их риску, — заявила Надежда Болтенко.
Информация о маме передана в полицию.
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