Под Новосибирском 17-летнюю девочку изнасиловали в лесу около пляжа

Под Новосибирском 31-летний мужчина изнасиловал 17-летнюю девочку. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Под Новосибирском 31-летний мужчина изнасиловал 17-летнюю девочку. Преступление произошло в ночь на 25 июля.

— Случилось все около половины первого ночи. Мужчина надругался над девочкой в лесном массиве около пляжа «Чайка», — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители. Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как 63-летний мужчина надругался над школьницей в подъезде жилого дома: когда она возвращалась домой после уроков, он зашел за девочкой и зажал ее между этажами. Сейчас его уже арестовали.

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